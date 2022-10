“Non può esser vero” Musica sotto choc | artista a tutto tondo si è spento all’improvviso

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)in lutto, la Defected Records ha datol notizia sui social media martedì 25 ottobre: il Dj Mighty Mouse,nome Matthew Ward, “è morto improvvisamente a 48 anni nella sua casa in Spagna”. Secondo il rapporto la causa della morte sarebbe un aneurisma aortico nel sonno. “Siamo tutti persi senza la sua enorme presenza e talento”, ha scritto Defected. “I nostri pensieri sono con la sua partner, Ellen, e sua madre, Judy, così come con la sua famiglia più ampia e molti, molti amici e fan”. Una carriera incredibile. Dal Regno Unito, Ward è stato attivo come DJ e produttore dagli anni 2000, pubblicando su etichette come Mindless Boogie, History Records e Cheaper Thrills Records. Dalla fine degli anni ’20 Mighty Mouse si è ritagliato il proprio percorso creandodisco e house innovativa, consolidando la sua reputazione di DJ ...

