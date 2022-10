NOMINE RAI | FRATELLI D’ITALIA E LA “RIVOLUZIONE CONSERVATRICE” CHI ESCE E CHI ENTRA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il primo tassello della nuova Rai targata Meloni dovrebbe andare a posto nell’arco di una settimana, dieci giorni al massimo. È il tempo cheha dato all’amministratore delegato Carlo Fuortes per sostituire il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano,to a far parte della squadra di governo. Un ampio reportage di Repubblica spiega nel dettaglio tutti i nomi nuovi. L’interim, affidato al vice Carlo Pilieci, potrebbe in realtà durare tre mesi, scavallare Natale e arrivare a ridosso della “” che si abbatterà sugli assetti della Tv di Stato all’inizio dell’anno prossimo, ma la presidente del Consiglio non ha alcuna voglia di aspettare. Sulla tolda del notiziario cadetto intende piazzare subito il vicedirettore del Tg1 Nicola Rao (o in alternativa il numero 1 di ...