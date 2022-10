Noi tatari di Crimea siamo da sempre filo-ucraini perché conosciamo il peggio della Russia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui.—————————————— Sono nato nel 1992 nell’Ucraina sovrana e indipendente, che hoassociato all’Europa e ai valori europei. Qui mi sonosentito diverso, perche? sono diverso. Di origine sono tataro di. Tutta la mia famiglia e? composta dadi, che, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, sono tornati nelle loro terre dopo essere stati deportati dal regime sovietico in Asia centrale il 18 maggio 1944: per piu? di quarant’anni, idiavevano vissuto da sfollati senza possibilita? di tornare a ...

CesenaToday

... continuano invece a difendere l'Ucraina, la democrazia e tutti. Quello che è successo nel ... Un ponte costruito anche per traferire i russi in Crimea e deportare gli ucraini e idall'altra ...Fu lui a raggiungere un accordo per idi Crimea. E già allora, ci fu un primo negoziato ... "abbiamo sempre offerto pieno sostegno all'Ucraina. Io sono stato favorevole all'invio di armi. È ... 50 anni di passione bianconera, in testa il Club Tartari: una settimana di festa per il Coordinamento. Allo stadio una coreografia Per trecento anni abbiamo combattuto con Mosca per la sopravvivenza. Ogni volta siamo stati sterminati e allontanati dalla nostra terra, con la distruzione della lingua e della cultura. Anche per ques ...