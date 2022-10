(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nelle ultime settimane il conflitto tra Russia e Ucraina ha preso una nuova piega. L’Ucraina ha iniziato un’efficace controffensiva che ha costretto Mosca ad indire una «parziale» nell’ambitoquale migliaia di civili sono stati coscritti al servizioanche con poca o nulla esperienza sul campo. Forse è questa la ragione per cui inin cui si vede un soldato marciare in maniera goffa, quasi come se stesse prendendo in giro i suoi compagni, è stato associato all’esercito del Cremlino. Per chi ha fretta: Secondo quanto sostenuto sui social, ilmostrerebbe unamentre segue la marcia dei suoi compagni. Ilrisale almeno al 2019, ben prima dell’invasione ...

No! Questo video non mostra una recluta della mobilitazione militare russa