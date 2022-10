Nicholas Pierini | la bella scommessa del Venezia

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Sono arrivato a Cesena in punta di piedi, sfiduciato, ma con tanta voglia di riscattarmi, è stato un onore giocare qui”. Con queste parole, calde, accorate e piene di gratitudine, lo scorso 12 luglio,ha salutato in un post Instagram i tifosi bianconeri. Ad attenderlo, a braccia aperte, Ivan Javor?i? da pochi giorni allenatore del. Allenatore che lo ha espressamente richiesto alla società per dare corpo al tridente offensivo del 4-3-3 con il quale vuole regalare agli Arancioneroverdi un ritorno in Serie A., non è un mistero, è uno dei pezzi pregiati del nuovo, l’attaccante esterno che, nel disegno tecnico del croato dovrà innescare Pohjanpalo e Novakovich. Un compito importante, un compito che, come ha spiegato lo stessoin diverse ...