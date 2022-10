Nfl | Tom Brady allontana il ritiro | “Sono ancora innamorato di questo gioco”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ildal football americano sembra essere molto lontano per Tom, che nel suo podcast “Let’s Go! With Tom, Larry Fitzgerald and Jim Gray” ha svelato i suoi piani per il futuro: “In passato si era parlato di un possibile, ma ho cambiato idea e non la vedo come una cosa presente nel mio imminente futuro.di“. Così il 45enne, che non si perde d’animo nonostante stia vivendo un periodo non facile, sia dal punto di vista sportivo che personale. La stagione con i Tampa Bay Buccaneers non sta infatti andando come sperato ed anche il suo matrimonio con Gisele Bundchen non sembra essere particolarmente solido. SportFace.

