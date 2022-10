Neuer verso il ritorno in campo | nel mirino l’Inter

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Manuelvailin: il portiere del Bayern Monaco potrebbe tornare inperManuelè ai box da oltre un mese per un infortunio. Secondo quanto riportato però da Kicker, il suo rientro inè vicino. Il capitano del Bayern Monaco potrebbe tornare a disposizione in occasione del match di Champions League dell’8 novembre contro. A questo riguardo ha parlato Nagelsmann, tecnico dei bavaresi. «Non voglio sbilanciarmi in una previsione poiché spetterà a Manuel deciderà quando si sentirà in forma per giocare. Attualmente la sua spalla non risente di alcun problema durante la corsa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

