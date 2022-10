Nba | Banchero | “Nazionale italiana? Sono concentrato su Orlando”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “orgoglioso del mio essere italiano, del nome che porto,orgoglioso di essere cittadino italiano, ma in questo momento gioco perMagic edavverosu quello che sto facendo”. Così Paoloin un’intervista rilasciata a La Repubblica, interpellato sulla questione. Il 19enne si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio stagionale in Nba: nonostante le quattro sconfitte in altrettante partite perha realizzato sempre almeno 20 punti, diventando la terza prima scelta assoluta al Draft ad avere una partenza così importante. Sul suo impatto sulla pallacanestro d’Oltreoceano,spiega: “Cerco di essere aggressivo, di conquistarmi i falli e segnare i ...

Perché nella storia di Paolo Napoleonin questa notte del Garden, nonostante il ko di Orlando con New York, ogni sua azione, ogni schiacciata a canestro sembrava fatto apposta per ...Cosa dice dell'esordio diinil suo allenatore Jamahl Mosley " Sono molto soddisfatto del suo inizio. Può migliorare tanto e ci tiene ad imparare . Sta facendo le cose giuste: studia il ...Non sono stati sufficienti ai Mavericks i 37 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic, e l'assenza del trio Ingram-Jones-Williamson nelle file dei padroni di casa di New Orleans ..."In questa notte del Garden, nonostante il ko di Orlando con New York, ogni sua azione, ogni schiacciata a canestro sembrava fatto apposta per allontanarlo da noi". Così ...