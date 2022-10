Nato | La Russia non usi falsi pretesti per escalation

... 'Scontro consarebbe catastrofe mondiale ma Kiev non tratta' Russi in fuga o in piazza contro ... La mobilitazione dei riservisti aveva provocato fin dal primo momento criticità inoltre ......le polemiche sull'ambiguità delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sulla. ... Inoltre spera di riuscire a ricevere a Roma anche il segretario generale della, Jens ...La Casa Bianca: qualsiasi decisione sui negoziati spetta al governo ucraino. L’invito al premier britannico Sunak. Tajani: «Non c’è pace senza sovranità di ...Note per una lettura della guerra in Ucraina, delle sue cause e conseguenze e per comprendere il rischio delle intransigenze ...