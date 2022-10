Natale 2022 | il calendario dell’avvento più cool è beauty

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) BOTTEGA VERDE PRESENTA ILPiùDI STAGIONE. Una ricca varietà di sorprese che comprende prodotti per il viso, corpo, mani e capelli, make-up e accessori Torna ildi Bottega Verde con 24 segreti di bellezza nascoste in ogni finestrella, da scoprire giorno dopo giorno. Una ricca varietà di sorprese gratificanti che comprende prodotti per il viso, corpo, mani e capelli, make-up e accessori. Ecco tutto l’occorrente per trascorrere l’attesa delall’insegna del benessere e della bellezza: MAKE UP E ACCESSORI Mascara incurvante volumizzante (10 ml) Rossetto intenso ristrutturante, protettivo e idratante Gel Shine – Smalto per unghie (5 ml) Matita per occhi nero intenso Base trucco perlescente (30 ml) Matita Labbra Spugnetta ...