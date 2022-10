Napoli | Simeone | «Spalletti mi ha dato libertà Liverpool? Prima testa al campionato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’attaccante delGiovanniha esultato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei campani contro i Rangers Le parole del Cholito dopoRangers: RECORD – “Solo due argentini hanno fatto 4 reti nelle prime 4 gare di Champions, sai chi sono? “Io e papà? Non lo sapevo, allora viene di famiglia. Non ci dimentichiamo chedelabbiamo una partita di. Sono sicuro che in questi pochi giorni di recupero ci metteremo a posto per affrontare una partita come si deve perché abbiamo unavanti”.– “Mi hadi essere quello che sono io, di attaccare gli spazi. Jack è un bravissimo ragazzo e un grandissimo giocatore. Ti ...