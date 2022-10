Napoli - Rangers | questa sera alle 21 torna la Champions League | probabili formazioni e dove vederla in streaming

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)21 in diretta dal Diego Maradona il match di, con gli azzurri che già si sono assicurati il passaggio al prossimo turno. La partita sarà trasmessa in ...

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti.(3 - 4 - 3): McGregor; Lundstram, King, Davies, ...Penultima sfida della fase a gironi di Champions League,- Glasgowverrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itDopo aver conquistato all'Olimpico contro la Roma l'undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, il ...Primo posto che dipenderà anche dall'altro risultato nel girone. Il Liverpool infatti con una vittoria contro l'Ajax rimarrebbe, in caso di tre ...Penultima sfida della fase a gironi di Champions League, Napoli-Glasgow Rangers verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it ...