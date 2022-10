Napoli-Rangers | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Con la qualificazione già ottenuta con due turni di anticipo,di questa sera allo stadio Maradona sarà fondamentale per difendere il primo posto nel girone di Champions. Obiettivo primo posto del girone senza troppi rischi. In vista della sfida Champions,, Luciano Spalletti non fa giri di parole per far capire che questa sera