Napoli-Rangers | Luciano Spalletti in conferenza stampa

Nelche continua a brillare anche in Champions League , centrando contro idi Glasgow la 12a vittoria consecutiva stagionale, c'è un eroe che si staglia sugli altri azzurri. È Giovanni ...: i momenti chiave. Ilprova a mettere la gara sui binari che gli sono più congeniali. Ed al 10' riesce a passare con Di Lorenzo che serve Simeone dietro le spalle dei ...Il Napoli fa cinque su cinque in Champions e consolida la sua leadership nel girone. Vittoria senza patemi segnata dalla doppietta del Cholito Simeone che sale a quota 4 in classifica marcatori come ...Ostigard cala il tris La cronaca Nel pomeriggio poker al Plzen, Lukaku-gol e Inter agli ottavi di Champions (ANSA) ...