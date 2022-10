Napoli Rangers | La probabile formazione

2 - 3 Non basta aluna doppietta del classe 2004 Alessandro Spavone per conquistare la prima vittoria in questa edizione della Youth League. Ad imporsi sono infatti i ragazzi ...- Glasgow(ore 21 su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Mediaset Infinity e Now Tv) Quattro vittorie su quattro: Liverpool, Glasgowe due volte Ajax. Il ...Una vittoria per blindare il primo posto: è l'obiettivo di Luciano Spalletti è l'obiettivo dei Rangers che hanno vinto solo una volta in 12 match giocati in Italia, 3-2 ...Grazie all'eliminazione dalla Champions League della Juventus di Massimliano Allegri, il Napoli ha ottenuto un grosso vantaggio.