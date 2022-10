Napoli Rangers | i convocati degli azzurri | Spalletti ritrova Anguissa

Ildi Spalletti questa sera affronterà iin una sfida valida per il girone di Champions. Ecco i convocati, torna Anguissa Questa sera ilscenderà in campo nella sfida di Champions ..."Il suo stile anarchico ha preso d'assalto il calcio italiano, trasformando ilin una ... nella sfida di Champions League allo stadio Maradona contro idi Glasgow . Ma finora il nuovo ...Gli azzurri a punteggio pieno sfidano gli scozzesi fanalino di coda del Girone A. Spalletti punta alla vittoria per mettere in cassaforte il primo posto. Sul turnover: "Scelgo sempre i giocatori per v ...Spalletti dirama la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Rangers Glasgow: ritorna Anguissa mentre ci sono due assenti Lista dei convocati ufficiale per Luciano Spalletti a poche ore da Napoli ...