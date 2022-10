Napoli-Rangers | formazioni Spalletti rilancia Raspadori e Simeone

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilha appena ufficializzato le scelte diin vista di, in programma alle 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico di CertaldoGiacomoe Giovanni, entrambi in panchina per tutti i 90 minuti nell’ultima sfida di campionato contro la Roma all’Olimpico. Osimhen ha subito rimesso le cose in chiaro sul posto da titolare. Raspa gioca al posto di Kvaratskhelia, alla seconda panchina stagionale dopo-Lecce. Solo panchina per André Frank Zambo Anguissa, rientrato dopo l’elongazione muscolare che s’era procurato proprio nell’ultima gara di Champions League contro l’Ajax. Al suo posto è stato confermato Tanguy Ndombelé: a Roma il francese non ha demeritato. Non riposano Lobotka e Kim, sono ...