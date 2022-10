Napoli-Rangers | dove vedere il match | canale tv e diretta streaming

... 3 punti (dr - 4): 0 punti (dr - 15) GIRONE A, TUTTI I RISULTATI 1giornata :- Liverpool 4 - 1, Ajax -4 - 0 2giornata : Liverpool - Ajax 2 - 1,0 - 3 ...Fischio d'inizio oggi, mercoledì 26 ottobre, alle 21 per, il match di Champions League che si disputerà stasera al Maradona. Ecco come seguire la partita in tv e ...Con 12 punti in quattro partite, il Napoli è certo della qualificazione ma non del primo posto. La squadra di Luciano Spalletti per questo dovrà battere i Rangers, senza sottovalutare la gara come ass ...Nella quinta giornata del Gruppo A dei gironi eliminatori di Champions League il Napoli affronta al Maradona gli scozzesi dei Rangers. Quella che si gioca al Maradona è la seconda sfida in assoluto ch ...