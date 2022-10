Napoli | Mario Rui | 'Il primo posto sarebbe un grande traguardo Fortunati per i nuovi giocatori arrivati'

La Repubblica

Queste le scelte dei due allenatori:(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim,Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti. RANGERS (3 - 4 - 3)...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim,Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti. RANGERS (3 - 4 - 3): McGregor; Lundstram, King, Davies, ... Napoli, Mario Rui preconvocato al mondiale Il terzino del Napoli, Mario Rui, ha parlato a Sky Sport prima del match contro i Rangers di Champions League:"Primo posto Sarebbe un grande traguardo e adesso un obiettivo, abbiamo fatto benissimo f ...Nel Napoli confermato Meret in porta, novità in difesa con Ostigard accanto a Kim, sulle fasce Di Lorenzo e il ritorno di Mario Rui. In attacco ...