Napoli battuto | la Roma si aggiudica Ola Solbakken | la trattativa

...addio e qualche polemica per la mancata concessione di wildcard per i tornei di Firenze e. ...sento fortunato ad aver fatto ciò per così tanto tempo' Nel corso della sua carriera Seppi ha...... come se non bastasse, tra una settimana, oltre a battere i Rangers, devono sperare che il...in carreggiata in coppa - con un pareggio sono agli ottavi - gli uomini di Jurgen Klopp hanno...Il Napoli ha validi motivi per battere i Glasgow Rangers nel match del Maradona: per la squadra di Spalletti il successo vale il prestigio ...Se poi il Liverpool, stasera, non dovesse battere l’Ajax e il Napoli far risultato contro i Rangers il primato sarebbe già conquistato.