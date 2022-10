Musetti | questione di feeling | è sotto gli occhi di tutti

è riuscito ad imporsi su avversari del calibro di Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini , che non è poco, per un tennista che era ben lontano, qualche mese fa, dalla top 30 di cui adesso fa ...... tra l'altro, lo stesso Binaghi, nel corso dell'intervista, ringrazia per aver risolto la... ora però un palazzetto sportivo ATP Tennis Napoli Cup, vince: suo il derby azzurro con ...Lorenzo Musetti soddisfatto dopo la vittoria. In vista della Davis “schiera” i compagni “per una questione di esperienza, ma sono pronto a scendere in campo o a tifare dalla panchina” Il campione serb ...Lorenzo Musetti conquista il secondo torneo della sua stagione e sale al n. 23 del ranking Lorenzo Musetti è il Re di Napoli. Si aggiudica il derby tricolore con Matteo Berrettini coronando una settim ...