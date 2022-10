Multa fino a 1 690 euro per questa violazione | l’obbligo da rispettare dopo un sinistro

Leggi su chenews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le sanzioni possono arrivare ancheun incidente. Se no si rispetta un determinato obbligo si rischia unache può arrivarea 1.690. Ecco di cosa si tratta. Alla guida, l’attenzione deve essere sempre massima. Un incidente può arrivare in qualsiasi momento e basta un attivo per generare tante conseguenze negative. Non solo economiche ma anche fisiche e che riguardano la nostra salute. Un incidente, però, può capitare e in quel momento si devono seguire una serie di obbligo. In caso non fosse così ci sarebbe una sanzione pronta a scattare. Fonte foto: Adobe StockGli automobilisti sanno di come qualsiasi infrazione alla guida conduca ad una. In certi casi, la sanzione è davvero molto pesante dal punto di vista economico. Inoltre, in certe circostanze c’è anche ...