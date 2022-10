Moviola Napoli Rangers | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 5ª giornata di Champions 2022/23:delladeltra, valido per la 5ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Meler.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Sintesi- Rangers 0 - 0Fischio d'inizio - Ore 21.00 Migliore in campo: ...... Christian Panucci , Sandro Sabatini , e Graziano Cesari per tutti i casi da. Non ... tra cui ' Dinamo Zagabria - Milan ' martedì 25 alle ore 21.00 e '- Rangers' mercoledì 26 alle ore 21.Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra Napoli e Rangers: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra Napoli e Rangers: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Rangers si affrontano ...