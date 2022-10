Mou batte il Napoli fuori dal campo | Solbakken sarà della Roma

SPALLETTIMOURINHO - Spalletti però non si è lasciato trascinare da ciò che gli stava attorno ..., invece, è 7 punti indietro e ieri, come dicevamo, nell'arco dei 90 minuti si è visto tutto il ...Elogi torrenziali per la Juve chel'Empoli e balza dall'ottavo posto all'ottavo posto. Mourinho sa di essere categoria inferiore ...sa di essere di categoria inferiore . Imposta la gara con ...Colpisce come l’arrivo di un primo ministro di radici indiane corrisponda alla piena decadenza del Regno, il cui ultimo atto è stato il referendum sulla Brexit ...Ucciso da una bomba dell'IRA nel 1979, oggi il prozio di re Carlo III è accusato di aver abusato di un bambino di 11 anni nel 1977. La denuncia è partita dalla stessa vittima, un uomo nordirlandese di ...