MotoGP | Giacomo Agostini | “A Bagnaia mancano solo due punti | sarebbe un orgoglio a 50 anni di distanza dal mio titolo con la MV Agusta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Molto vicino all’obiettivo. Francescoconterà i giorni per arrivare a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista iberica, nel weekend del 4-6 novembre, calerà il sipario su quest’annata e Pecco arriva all’appuntamento con 23di vantaggio sul francese Fabio Quartararo (Yamaha). Per questo abasterannodueper vincere, a prescindere da quello che possa fare il francese. Qualora il tutto si concretizzasse,un qualcosa di storico, perché ilnella top-class “pilota italiano-moto italiana” non accadeva da 50ed era statoa realizzarlo con la MV. Intervistato da Sky Sport, il ...