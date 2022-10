MotoGP | a Valencia ci sarà anche Valentino Rossi a sostenere Bagnaia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Mondiale di2022 si avvia verso la sua conclusione, e nell’ultimo Gp della Comunitàna, in programma il 6 novembre, Peccocerca il titolo. Il pilota della Ducati, e star della Vr46 Academy, avrà il sostegno dal paddock di, atteso in quel dia dodici mesi dalla sua gara di addio. Il nove volte campione sosterrà ovviamenteil fratello Luca Marini e l’intero Mooney VR46 Racing Team, nella speranza di concludere al meglio la prima stagione in, con Marco Bezzecchi già confermato come Rookie of the Year 2022. SportFace.

... traguardo mai raggiunto nell'erache ha preso il via vent'anni fa . Ora, per coronare un anno già importante, bisognerà chiudere la partita per il titolo aROMA - Il Gran Premio di, ultimo appuntamento stagionale della, è sempre più vicino. Pecco Bagnaia è vicinissimo al titolo, mentre Fabio Quartararo è ancora in corsa per il bis dopo il 2021, ma si dovrà ...GP Valencia Monster Yamaha MotoGP 2022 - Fabio Quartararo sarà sottoposto ad un operazione a causa della microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra rimediata in una caduta avvenuta nel ...Giacomo Agostini, ex campione del mondo di classe 500, parla delle possibilità di Bagnaia di diventare campione.