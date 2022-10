Monreale | il territorio sarà disseminato di fototrappole contro gli incivili dei rifiuti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Saranno consegnate venerdì alle 12 dalla Città Metropolitana di Palermo al Comune dii dispositivi “E Killer” agli Agenti della Polizia Municipale che hanno partecipato al corso di formazione, a seguito della stipula di una Convenzione tra la Città Metropolitana di Palermo ed alcuni comuni della provincia per l’utilizzo dei dispositivi utili per (live.it)

filodirettomonreale.it

...di. "Complimenti all'Azienda Don Tomasi per questo prestigioso riconoscimento " ha dichiarato Arcidiacono " che oggi, grazie al suo ennesimo traguardo raggiunto, porta al nostro...La Fondazione, costituita nel 2003, opera gratuitamente su tutto ilsiciliano. Il ... Don Ugo Rapicavoli (Catania) Famiglia: Rosmari e Vito Di Leo (Nicosia) " Don Luca Leone () ... Monreale: “I cani randagi rinvenuti sul territorio vengono muniti di microchip, sterilizzati e rilasciati in libertà, dopo la necessaria convalescenza presso una struttura privata” San Gavino Monreale si arricchisce con una nuova opera d'arte e ancora volta sono i colori di Giorgio Casu ad essere protagonisti assoluti. L'artista sta realizzando la sua ultima opera su una cabina ...Nei guai un uomo di Monreale. La guardia di finanza mette i sigilli a beni per equivalente per un importo di quasi 30 mila euro ...