(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott – Lo scorso giugno, nel quartiere Aurelio di, cinque ragazzi accusarono deidi averli, nei pressi di via Gianbattista Pagano. I cinque ragazzi erano tuttie studenti: dopo le intimidazioni subite da parte degli agenti, un ragazzo ha provato a comunicare con i genitori, ma uno deiavrebbe prontamente sottratto il cellulare del giovane per schiacciarlo a terra con la suola della scarpa. Stando a quanto riportato – sempre a giugno scorso – dal Corriere della città, oltre alle percosse, i ragazzi sarebbero stati minacciati anche con violenze verbali come: ”Quando vedi la polizia devi abbassare lo sguardo e portare rispetto”, “Ve ne dovete andare aff****** sennò ve piamo a pizze”. Quei...

Il Primato Nazionale

Nel giugno scorso a Roma alcunihanno accusato dei poliziotti di averlinel quartiere Aurelio . Secondo il racconto dei ragazzi alcuni agenti li avevano fermati in via Giambattista Pagano , dalle parti di ...... avvenuta martedì scorso: i torinesi, in minoranza, erano statidai pinerolesi e, per ... gli altri (tutti) se la sono cavata con una denuncia a piede libero. Un ragazzo di Pinerolo, ... Minorenni picchiati senza motivo a Roma: indagati tre poliziotti Istigate dai coetanei con la promessa di una ricompensa di pochi euro, alcune ragazzine si sono picchiate nel parco di Sestu, grosso comune alle porte di Cagliari: le immagini sono rimbalzate sul web ...La furia di una delle picchiatrici sarebbe stata scatenata da un motivo di gelosia nei confronti di un ragazzo ...