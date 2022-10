Milan | Tonali | ‘Dovevamo solo vincere | sappiamo di essere forti Ora chiudiamo con il Salisburgo’ | Champions League

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) 2022-10-26 00:38:00 Fermi tutti! Dopo la vittoria delcon la Dinamo Zagabria, Sandroha parlato alla tv ufficiale del club. “Avevamo preparato la sfida in unmodo cioè quello di. Non c’erano alternativa. Sapevamo che il campo era difficile ma con un clima bellissimo per giocare una partita. Era normalissimo, abbiamo cambiato e ci siamo resi conto che dovevamo tenere palla,la partita e far gol il prima possibile”. “di. Avevamo già battuto la Dinamo all’andata e li conoscevamo molto bene. Quando hai unobiettivo per una partita è difficile pensarea quello. Da grande squadra abbiamo fatto tutto bene dai primi minuti. Bisogna ...

(4 - 2 - 3 - 1) : Ttruanu; Kalulu, Kjær, Gabbia, Hernández (26' st Ballo - Touré); Bennacer (26' st Pobega),; Rebi, De Ketelaere (7' st Krunic), Leão (26' st Messias); Giroud (36' st ...Ilè bello da vedere e gioca in scioltezza, cercando sempre la soluzione in verticale e la superiorità numerica con l'uno contro uno. Il gol è nell'aria e arriva al 39': punizione die ...Dopo la vittoria del Milan con la Dinamo Zagabria, Sandro Tonali ha parlato alla tv ufficiale del club. "Avevamo preparato la sfida in un solo modo cioè quello di vincere. Non c’erano alternativa. Sap ...Sandro Tonali, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Dinamo Zagabria-Milan: "Abbiamo capito subito perché non perdevano da 9 mesi in casa.