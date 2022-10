Milan | Gazidis | “Maldini è fondamentale Stadio? Sono ottimista”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo quattro anni, Ivanlascerà la poltrona di amministratore delegato nel. “Ilè una delle grandi squadre di calcio del mondo e ho pensato che si potesse portare qualcosa di nuovo nel calcio italiano – raccontaa Espn -. C’erano molti contratti pesanti, giocatori che costavano parecchio, come Bonucci per esempio. Avevano rinnovato Gianluigi Donnarumma, un ottimo portiere ma con un contratto enorme per trattenerlo. Alcuni contratti erano troppo alti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori”. Sul progetto giovani: “Abbiamo affrontato molto scetticismo sulla politica dei giovani, soprattutto al. Penso che l’Italia in generale sia scettica sul dare una possibilità ai giovani, alancora di più a causa della pressione del pubblico e ...