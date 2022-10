Milan | 125 milioni dalla rivalutazione del marchio

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilha chiuso l’esercizio che si è concluso il 30 giugno 2022 con un patrimonio netto positivo per 131,2di euro, un dato in crescita rispetto ai 67,3di euro del 30 giugno 2021, nonostante la stagione 2021/22 si sia chiusa con perdite per 66,5. Una risultato offerto dallo sfruttamento di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.