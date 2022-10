Migranti | l’eurodeputata fiammingo-burkinabé | “Meloni? Politica Ue ha fatto 5mila morti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ladell’Ue per i flussi di, che “non esiste”, ha prodotto come “unico risultato” ben “in mare” negli ultimi “12 mesi”. Il controllo e la selezione degli ingressi è diesternalizzato ai “trafficanti di esseri umani”, che diventano “sempre più ricchi” e commettono “crimini”, dei quali, se in Europa continuiamo a “non fare niente”, siamo “dicomplici”. E’ molto “più umano” difendere “il confine esterno” della zona Schengen ed avere “un dialogo con i Paesi terzi”, riprendendo in mano il “controllo” dei flussi, oggi affidato nella pratica ai trafficanti. A dirlo all’Adnkronos, dopo il discorso di ieri della presidente del Consiglio Giorgiaalla Camera che ha affrontato anche il tema degli sbarchi sulle coste ...