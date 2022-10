Migranti | Casarini | “Blocco navi illegale | da Piantedosi propaganda”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “sta proponendo o tentando di imporre la violazione di convenzioni internazionali e la commissione di gravi crimini contro l’umanità. Il neo ministro dovrebbe stare attento e studiare un po’ meglio le convenzioni internazionali, soprattutto quelle che riguardano la sicurezza in mare, la Convenzione di Amburgo e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e i richiedenti asilo. Non si capisce quale sia la fonte giuridica che utilizza per ventilare une illegittimodiche hanno soccorso naufraghi e che chiedono un ‘Place of safety’, come prevede la Convezione di Amburgo, che è molto chiara e non parla di bandiere, ma semplicemente di obbligo del soccorso”. A dirlo all’Adnkronos è Luca, capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo la stretta sulle ...