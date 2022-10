Michelle Hunziker parla per la prima volta dei rapporti con Tomaso Trussardi e si sbilancia | ecco come stanno le cose

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)si sono lasciati. No, non è vero: si sono solo allontanati, ma lei ha di nuovo l’anello al dito. No, non è vero, lui dice di essere single. Però, aspetta, l’altra notte ha dormito a casa di lei: risono le foto. Lui che nega. Lei che ride davanti ai giornali di gossip. Le foto insieme. Poi separati. Il giocattolo della ricreazione, Giovanni Angiolini. Micheleper ladel ritorno di fiamma conSe qualcuno di voi ha capito cosa sta succedendo trae l’ex (attuale? Di nuovo? Mai più?) marito, sappia che ha in mano le risposte che chiunque in Italia vorrebbe in questo momento. A rendere le acque ancora più ...