”Mi prende in giro? | Delmastro gela Paolo Celata | scene mai viste da Mentana

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il bello della diretta è che possono verificarsi siparietti totalmente inattesi. Come quello andato in onda su La7, nel corso di Diario Politico, trae il meloniano Andrea. Quest'ultimo aveva rilasciato delle dichiarazioni che però sono andate perse, perché l'inviato di Enriconon si era reso conto che era in corso la pubblicità. “Aspetti,mi sta dicendo che ci siamo persi la prima parte - ha dichiaratorivolgendosi a- mi hanno detto che eravamo in pubblicità. Almeno una me la ripete?”. Il deputato di Fratelli d'Italia è rimasto incredulo e ha fatto per andar via, ma è stato inseguito da: “Almeno un giudizio sul discorso di Giorgia Meloni me lo ripete?”. L'onorevole è rimasto ...