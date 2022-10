“Mi dia del lei” | la lezione di Aboubakar Soumahoro a Giorgia Meloni che gli aveva dato del tu | VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) È proseguito a lungo il botta e risposta a distanza tra la Premiere l’onorevole dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Durante la replica che ha preceduto le intenzioni di voto nel giorno della fiducia alla Camera, la Presidente del Consiglio si è rivolta aper rispondere all’intervento che il parlamentare ha tenuto durante il dibattito. E, nel farlo,è caduta in qualche ingenuità di troppo che, secondo molti, ha tradito un certo pregiudizio nei confronti dell’ex sindacalista. La presidentereplicando a @soum, prima sbaglia il nome del deputato di @SI sinistra poi gli dà del tu. pic.twitter.com/cuPuwE9dyK — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 25, 2022...

neXt Quotidiano

Conditio sine qua non, per 7 lavoratori su 10 è invece trovare un lavoro chemaggiore flessibilità. Gli ultimi dati condivisi dall'ultimo report ISTAT condotto sul mondolavoro evidenziano ...La desolazione' partendo da un testoSiracide.'Il discernimento, dice il Pontefice, 'non è principalmente un procedimento logico; esso verte sulle azioni, e le azioni hanno una connotazione ... “Mi dia del lei”: la lezione di Soumahoro a Meloni che gli aveva dato del tu Battipaglia, sulle colline del Castelluccio sorgerà il primo impianto fotovoltaico. Il progetto di Edison ha avuto l'ok dalla Regione Campania ...Ethereum ha rotto box range e canale discendente, ora a contatto con la resistenza 11490$ il livello successivo è a 615$.