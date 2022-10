Meteo | l’anticiclone di Halloween porta in Italia la ‘novembrata’

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)dista per avvolgere l’. Dopo tre ottobrate è in corso una nuova ondata di caldo che ha rari precedenti per il periodo su tutta l’Europa occidentale. E che prepara sul nostro Paese quella che potremmo definire una novembrata. Dal punto di vista, il cosiddetto anticiclone di, in arrivo in questi ultimi giorni di ottobre, potrebbe far crollare il record dei 30 gradi che si sono registrati in passato nel mese di novembre, annunciano gli esperti de iL.it. In montagna lo zero termico è previsto intorno ai 3.700-3.800 metri di quota. La fusione dei ghiacciai continuerà in modo sempre più drammatico. Per mercoledì 26 ottobre al Nord si prevedono nebbie in pianura e cielo sereno con il proseguo della giornata. Al Centro-Sud sole, bel tempo e ...