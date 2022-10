(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Social.il grandee dove. Dopo la famosa Ottobrata, anche il mese di Novembre sembrava voler regalare aglini ancora altri giorni di sole, ma stando alle nuove previsioni molto probabilmente non sarà così. Con l’ultimo aggiornamentosembra vedersi la fine del caldo anomalo, ma con modalità e tempistiche che cambiano rispetto a quanto prospettato negli ultimi giorni. Quindi un po’ diarriverà non su tutta l’, ma solo in alcune regioni: vediamoe dove nel dettaglio.Leggi anche –>, il caldo a ottobre è una cattiva notizia:il motivo Leggi anche –>in ...

... il fatto che ci siano tanti arrivi in questi giorni è dettato anche dalfavorevole lungo la ...di morti si sono verificate in questi anni con storie di persone che tentano di arrivare in...... l'ex direttrice de L'Unità ha riconosciuto alla leader di Fratelli d'di aver brillantemente ...va fatto a costo di non essere compresa' parla per la prima volta da secoli di clima e non di:...Sembra non finire mai il caldo delle ultime settimane, principalmente a causa dei continui anticicloni africani: le previsioni meteo.La riduzione del tempo di trattamento da 14 a 7 giorni garantisce sia una ... Vedere un prodotto pensato e sviluppato in Italia avere un’espansione pressoché globale è per noi motivo di grande ...