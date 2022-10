Merito | il costituzionalista | “Schiaffo all’uguaglianza? Lo è il curriculum dello studente | che produce discriminazioni”

Orizzonte Scuola

'Infatti la costituzione parla di capaci e meritevoli - prosegue il- per ... 'Le polemiche - conclude - mi pare che non siano ancorate al contenuto che si vuol dare al'. (di ...'Infatti la costituzione parla di capaci e meritevoli - prosegue il- per ... 'Le polemiche - conclude - mi pare che non siano ancorate al contenuto che si vuol dare al'. Istruzione e Merito, il costituzionalista: “Merito non è clava per dare botte in testa a non meritevoli’ Roma, 26 ott. Adnkronos) – "Il riferimento al merito non è una clava per dare botte in testa ai non meritevoli, ma una molla per chi lo è e non ha la possibilità per esprimere tutte le capacità che po ...Francesco Marini, costituzionalista e professore di diritto pubblico dell’Università Tor Vergata di Roma, interviene sulla polemica legata al “merito” Il ‘merito’ è un concetto che rafforza le disugua ...