Mercedes-Benz - Addio alla Russia | tutte le attività passano ad Avtodom

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un altro costruttore internazionale dice: si tratta della, la quale ha raggiunto un accordo con un investitore locale per cederele sueindustriali e finanziarie. A rilevare gli asset della Casa tedesca è la catena di concessionarie, intenzionata ora a individuare un partner tecnologico per continuare a gestire la fabbrica automobilistica della Stella a tre punte sita nella zona industriale di Esipovo, a nord-ovest di Mosca. I precedenti accordi. La cessione segue di pochi mesi le analoghe operazioni concordate dRenault e dNissan. I francesi hanno stipulato un accordo per vendere per 1 euro il 100% della fabbrica di Mosca...

hatchback A 180 d Automatic 36.523 euro A 200 d Automatic 39.024 euro A 220 d Automatic 42.440 euro A 180 Automatic 35.120 euro A 200 Automatic 42.013 euro A 250 Automatic 4Matic 48.052 euro