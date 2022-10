Memorandum Italia-Libia | stop o rinnovo alle violenze?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si discute sulla sorte del, che dal 2017 supporta lanella lotta contro l’immigrazione clandestina, finanziando i centri di accoglienza che si occupano delle “condizioni dei migranti illegali”. Come se ne occupano: abusi,, torture, schiavitù. Sarà rinnovato anche dal nuovo governo? Il 26 ottobre la manifestazione sull’Esquilino: #nonsonodaccordo MemorandunPhotocredit: ilfattoquotidiano.itDal 2017 l’sostiene finanziariamente i crimini di guerra della. Quelli che formalmente dovrebbero essere aiuti per riportare i migranti illegali nel proprio paese, diventano ausilipeggiori(44 milioni di euro spesi ad oggi). Nel 2018 ...

Sinistra italiana giudica 'una follia' i blocchi navali previsti dal- Libia che il governo vuole rinnovare e indice per questo pomeriggio una manifestazione a Roma. Polemiche sugli ......Maio con ilof Understanding con la Cina*. Quindi importiamo dalla Cina 2,4 volte in più rispetto a quanto esportiamo nonostante la Cina sia popolata da 1,4 miliardi di persone e l'...Kebharu Smith, direttore della Counterfeit Crimes Unit: «I furti di domini o di account di venditori e acquirenti continuano ad aumentare, proprio per questo la collaborazione tra piattaforme di e-com ...I due neonati avevano circa un mese. A soccorrere il gruppo con 60 migranti e' stata una motovedetta della Guardia costiera. Oggi la protesta di 40 Ong contro il Memorandum Italia-Libia ...