Meloni “Liberare l' Italia dalla dipendenza energetica”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Servono misure che liberino l'da unache è inaccettabile, e penso alla ripresa di estrazione di gas nazionali, le risorse nazionali vanno ottimizzate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della replica in Senato. “La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica”, ha aggiunto.“Il tema dell'energia è una delle nostre priorità, per contrastare questa situazione c'è il tema del contrasto alla speculazione, prima di continuare a cercare nuove risorse, la priorità deve essere fermare gli speculatori”, ha sottolineato.“Noi continueremo ad incalzare l'Europa per dare soluzioni comuni ma c'è il tema della separazione tra il costo del gas e le altre fonti energetiche – ha ...

