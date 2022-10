Meloni ha rotto il ‘soffitto di cristallo’? Io vedo una completa adesione al modello patriarcale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) di Laura Onofri* In questi giorni molto si sta dibattendo sulla prima donna che hail “soffitto di cristallo”. La prima domanda da porsi è prima di tutto cosa intendiamo per “soffitto di cristallo”. Se con questo termine intendiamo che una donna è riuscita ad arrivare ad una posizione mai raggiunta prima da altre, sicuramente dobbiamo ammettere che Giorgiaprima Presidente del Consiglio questo traguardo lo ha conseguito. Se allarghiamo però il senso della definizione di questa metafora coniata nel 1978 da Marilyn Loden e le diamo un significato di più ampio respiro, capiamo che questo fenomeno invisibile (orma non più tanto… invisibile) riguarda l’insieme di barriere sociali, culturali, di stereotipi che formano una culturache ha fatto sì che ancora non sia raggiunta, in ogni campo, una parità dei diritti fra ...