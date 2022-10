Meloni | ereditiamo povertà e scarse risorse da chi le denuncia

"Emerge una realtà, gli interventi ci aiutano a fare una grande operazione di verità sulle condizioni dell'Italia cheanche da chi ci accusa". Lo ha detto Giorgianella sua replica ......è uscito un "raccoto che ci aiuta in una grande operazione verità sull'Italia cheanche da chi denuncia queste condizioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella ...Roma, 26 ott. (askanews) - Il dibattito al Senato è stato 'franco ma rispettoso e composto' e ha fatto emergere 'lo stato reale in cui versa ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Ho assistito in quest'Aula a un dibattito franco, rispettoso e composto" e da cui emerge "lo stato reale in cui versa l'Italia, sia negli interventi delle forze ...