Meloni e il ritorno della politica Scrive Merlo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il governo, fruttovittoriacoalizione di centro destra, può finalmente contribuire a rilanciare lae, al contempo, a consolidare la democrazia dell’alternanza. Una alternanza che non è ancora decollata negli anni per una motivazioneprecisa e ben definita. E cioè, il comportamento politicosinistra, nelle sue multiformi espressioni, ha di fatto bloccato nel tempo la possibilità di far scattare il meccanismo dell’alternanza perché sono prevalse, come da copione, la delegittimazione morale dell’avversario/nemico prima e la volontà di distruggere e annientaremente l’avversario/nemico dopo. Un vizio che, purtroppo, è antico e ben radicato nel dnasinistra italiana che campeggia dai tempi ...

Attorno alle 16.30interverrà per la replica , alla quale seguiranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, tra le più attese quella di Silvio Berlusconi diin Aula con Forza Italia ......lima discorso per fiducia Silvio Berlusconi è a Villa Grande per limare il discorso che terrà oggi pomeriggio a palazzo Madama per la fiducia al governoe segnerà di fatto il suo '' in ...Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Madama per le comunicazioni del presidente del Consiglio e il successivo dibattito sulla fiducia al governo. Un applauso partito dai banchi del centrodestra verso G ...L’ex premier e senatore di Forza Italia Silvio Berlusconi interviene in Senato nel corso della discussione che precede il voto di fiducia per il governo Meloni ...