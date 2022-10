Meloni debutta a Senato | avanti su contante | Pnrr può cambiare

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La premier Giorgia' al, dove fino a oggi non aveva mai parlato, per incassare il voto di fiducia che dà il via alla navigazione del suo governo, facendo il pieno dei voti della sua maggioranza: 115 voti su 116 ma il presidente delLa Russa non vota. E incassando l'astensione deiri a vita Monti e Cattaneo, della Svp e della senatrice di Sud chiama Nord. La presidente del Consiglio non è in gran forma ("Mi scuso per la voce ed eventualmente per la tosse", dice) ma assiste a tutto il dibattito, prendendo appunti, prima della replica. Un intervento piuttosto lungo (49 minuti, ma non aveva replicato il discorso fatto ieri alla Camera), in cui è entrata più nel concreto del suo programma, visto che era stata accusata di aver 'volato alto' ieri, senza entrare nel dettaglio ...