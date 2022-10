Meloni alla Camera | ' Tregua fiscale e presidenzialismo Mai avuto simpatie per il fascismo'

A Carlo Calenda il discorso della premier GiorgiaCamera non è piaciuto. Perché "ha fatto una lista della spesa con dentro tutti i mali degli italiani ma senza una traccia su come fare le cose". Il leader di Azione e del Terzo Polo in un'......va oggiprova di Palazzo Madama. 'La rotta è tracciata - ha detto ieri dopo il voto la neopremier - : andiamo avanti'. Programma per 5 anni in 10 punti. Opposizioni all'attacco. Colloquio...Nel giorno in cui il Presidente Giorgia Meloni consegna alla Storia, in modo inequivocabile, definitivo e netto la condanna delle leggi razziali, a Paternò una anonima mano incautamente autorizzata da ...La presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera ha rivolto un pensiero ai marchigiani: "Siamo al vostro fianco". Ma nei Comuni colpiti la situazione è in grave stallo: "Finora abbiamo tampona ...