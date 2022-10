Mattanza di Natale Orsini gela Berlinguer | Cosa temo per la Russia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Sarà undi sangue". La profezia, agghiacciante, è di Alessandroospite di Biancaa Cartabianca. In collegamento con il talk di Rai 3, l'esperto di geopolitica si mostra più pessimista del solito sugli sviluppi della guerra trae Ucraina: "Siamo in una condizione più tragica di quella della scorsa settimana. Si prospetta una bagno di sangue a Kherson. I russi intendono combattere per mantenerla". Lo snodo cruciale del conflitto è, oggi, a Sud: il governo di Kiev contrattacca per riconquistare la città e dare un colpo mortale all'esercito invasore e al Cremlino, a poche settimane dalla cerimonia per l'annessione dei territori ucraini che verrebbe così clamorosamente smentita dai fatti e dalle armi. Per qualcuno la riscossa ucraina è una buona notizia, non per: ...