Maternità con contratto di lavoro in scadenza | quali aiuti?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le tutele per la donna incinta quando scade ildi. Cosa accade se non si arriva a 2 mesi dal parto? L'articolo .

Ipsoa

... come pure le assenze per, baby leave, infortunio e permessi sindacali. Per prestazioni ...l'accordo è stato anche concordato un pacchetto welfare che prevede l'erogazione, a tutte le ......//www.licb.it/trofeo - delle - regioni - coppa - italia - 2022/ Affinché lanon sia di ... nelle giornate di sabato e domenica per tutte le mamme sarà disponibile una zona nursery... Maternità flessibile e posticipata: chi ne ha diritto e quali sono le nuove procedure