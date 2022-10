Maserati GranCabrio | arrivano le prime foto ufficiali

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Gli appassionati di motori possono finalmente iniziare ad ammirare la nuova. In questi giorni, infatti, l’azienda modenese ha diffuso leimmaginidi un prototipo. Si nota subito come, rispetto alla coupé da cui deriva, questa vettura punti ad affermarsi per l’eleganza dello stile e delle linee, senza ovviamente dimenticare le prestazioni

MODENA - Dopo la rinascita del mito della coupé GranTurismo, che sarà proposta anche nella variante Folgore con propulsione 100% elettrica, anche i prototipi della nuova scendono in strada a Modena e nei suoi dintorni per gli importanti test di sviluppo finali. L'energia del Tridente non si ferma e accompagna con modelli fortemente innovativi. Giungono dal sito della casa modenese le prime immagini ufficiali del prototipo della nuova, chiamata a rimpiazzare l'omonimo modello della generazione precedente. Gli scatti consentono di farsi un'idea abbastanza precisa sull'auto di prossima uscita, nonostante il car. La Maserati GranCabrio ora si vede grazie alle prime immagini ufficiali divulgate dalla casa modenese. Dopo la rinascita della GranTurismo, anche il prototipo del secondo modello elettrico scende in strada a Modena per i primi test di sviluppo.